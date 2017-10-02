Суд Москвы арестовал Навального из-за призывов к участию в акциях

В понедельник, 2 октября, Симоновский районный суд Москвы арестовал российского оппозиционера Алексея Навального на 20 суток за неоднократные призывы к участию в несогласованных акциях, сообщает Дождь.
Известно, что суд пришел к выводу, что администрация Нижнего Новгорода не согласовала митинг сторонников Навального.
Судья подчеркнул, что согласие организатора на место проведения акции не может свидетельствовать о согласовании.
Также, суд пришел к выводу, что организатору и самому Навальному было известно об отказе, однако из Навальный в ролике на YouTube и на своем сайте призывал к проведению несогласованной акции.
"Суд считает вину доказанной. Доказательства не вызывают у суда сомнений", - сказал судья.
Как сообщал MIGnews.com.ua, группа неизвестных мужчин напала на основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, пытаясь повесить ему на шею сардельки, в московском аэропорту "Домодедово".