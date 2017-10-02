Рабинович призвал депутатов "заболеть" - и не голосовать "за судебный произвол"

MIGnews.com.ua

В понедельник, 2 октября, народный депутат и лидер политической партии "За життя" Вадим Рабинович на своей страничке в социальной сети Facebook призвал своих коллег - народных депутатов не голосовать во вторник за "судебный произвол".

"Не голосуйте завтра за судебный произвол. Чтобы вас не шантажировали - не приходите в зал… За это нельзя голосовать!", - призвал парламентарий.

Отдельно он обратился к членам фракции "Оппозиционного блока".

"Заболейте завтра, от всего сердца прошу!", - написал нардеп.