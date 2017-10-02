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Рабинович призвал депутатов "заболеть" - и не голосовать "за судебный произвол"
02.10.2017 20:47

Рабинович призвал депутатов "заболеть" - и не голосовать "за судебный произвол"

В понедельник, 2 октября, народный депутат и лидер политической партии "За життя" Вадим Рабинович на своей страничке в социальной сети Facebook призвал своих коллег - народных депутатов не голосовать во вторник за "судебный произвол".

"Не голосуйте завтра за судебный произвол. Чтобы вас не шантажировали - не приходите в зал… За это нельзя голосовать!", - призвал парламентарий.

Отдельно он обратился к членам фракции "Оппозиционного блока".

"Заболейте завтра, от всего сердца прошу!", - написал нардеп.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, неумелые менеджеры, которым доверена экономика страны, должны понять, что у государства всего две основные задачи - отпустить бизнес, дать ему дышать и развиваться, а также поднять покупательную способность населения, и тогда экономика совершит чудеса. Такое заявление сделал народный депутат Украины, лидер политической партии "За життя" Вадим Рабинович в эфире одного из украинских телеканалов.

Теги материала: Вадим Рабинович, депутаты, голосование, призыв
Новости СМИ2
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