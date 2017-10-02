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Порошенко о стрельба в Лас-Вегасе: Это ужасный акт насилия
02.10.2017 17:16

Порошенко о стрельба в Лас-Вегасе: Это ужасный акт насилия

Стрельба, произошедшая во время кантри-концерта в Лас-Вегасе является ужасным актом насилия. Таким образом президент Украины Петр Порошенко прокомментировал трагический инцидент, который унес жизни более 50 человек.

"Глубоко шокирован страшной трагедией в Лас Вегасе. Искренние соболезнования жертвам и семьям пострадавших в этом ужасном акте насилия", - написал глава украинского государства в своем Twitter-аккаунте.

в южной части Лас-Вегаса возле гостиничного комплекса, в котором расположено казино, неизвестный открыл огонь. В полиции Лас-Вегаса сообщили, что по меньшей мере 50 человек были убиты и еще около 200 человек получили ранения в ходе массовой стрельбы. Среди убитых есть два офицера полиции.

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что проверяют информацию о наличии украинцев среди погибших и пострадавших в результате стрельбы.

Теги материала: Петр Порошенко, Лас-Вегас, стрельба, жертвы
Новости СМИ2
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