Порошенко о стрельба в Лас-Вегасе: Это ужасный акт насилия

MIGnews.com.ua

Стрельба, произошедшая во время кантри-концерта в Лас-Вегасе является ужасным актом насилия. Таким образом президент Украины Петр Порошенко прокомментировал трагический инцидент, который унес жизни более 50 человек.

"Глубоко шокирован страшной трагедией в Лас Вегасе. Искренние соболезнования жертвам и семьям пострадавших в этом ужасном акте насилия", - написал глава украинского государства в своем Twitter-аккаунте.

в южной части Лас-Вегаса возле гостиничного комплекса, в котором расположено казино, неизвестный открыл огонь . В полиции Лас-Вегаса сообщили, что по меньшей мере 50 человек были убиты и еще около 200 человек получили ранения в ходе массовой стрельбы. Среди убитых есть два офицера полиции.