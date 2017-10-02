Порошенко о стрельба в Лас-Вегасе: Это ужасный акт насилия

Стрельба, произошедшая во время кантри-концерта в Лас-Вегасе является ужасным актом насилия. Таким образом президент Украины Петр Порошенко прокомментировал трагический инцидент, который унес жизни более 50 человек.
"Глубоко шокирован страшной трагедией в Лас Вегасе. Искренние соболезнования жертвам и семьям пострадавших в этом ужасном акте насилия", - написал глава украинского государства в своем Twitter-аккаунте.
в южной части Лас-Вегаса возле гостиничного комплекса, в котором расположено казино, неизвестный открыл огонь. В полиции Лас-Вегаса сообщили, что по меньшей мере 50 человек были убиты и еще около 200 человек получили ранения в ходе массовой стрельбы. Среди убитых есть два офицера полиции.
В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что проверяют информацию о наличии украинцев среди погибших и пострадавших в результате стрельбы.