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Венгрия отказалась обсуждать с Украиной закон об образовании
02.10.2017 14:43

Венгрия отказалась обсуждать с Украиной закон об образовании

Парламент Венгрии отказался обсуждать с украинскими коллегами языковую статью закона об образовании. Об этом сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко, пишет Укринформ.

"На прошлой неделе депутаты Верховной Рады, достаточно большая наша делегация была в Будапеште на форуме, организованном Советом Европы относительно Стамбульской конвенции. Наши коллеги предлагали встретиться с депутатами парламента Венгрии, чтобы обсудить вопрос закона. К сожалению, наши коллеги отказались от такой встречи", - заявила Геращенко во время Согласительного совета.

Вместе с тем она призвала парламентариев использовать все возможные международные площадки для разъяснения представителям других стран положения данного закона.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что закон "Об образовании", который накануне вступил в силу в Украине, дает дополнительные возможности национальным меньшинствам, а не ограничивает их права.

Теги материала: Верховная Рада, Ирина Геращенко, Венгрия, образование, закон, обсуждение
Новости СМИ2
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