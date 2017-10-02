Венгрия отказалась обсуждать с Украиной закон об образовании

MIGnews.com.ua

Парламент Венгрии отказался обсуждать с украинскими коллегами языковую статью закона об образовании. Об этом сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко, пишет Укринформ .

"На прошлой неделе депутаты Верховной Рады, достаточно большая наша делегация была в Будапеште на форуме, организованном Советом Европы относительно Стамбульской конвенции. Наши коллеги предлагали встретиться с депутатами парламента Венгрии, чтобы обсудить вопрос закона. К сожалению, наши коллеги отказались от такой встречи", - заявила Геращенко во время Согласительного совета.

Вместе с тем она призвала парламентариев использовать все возможные международные площадки для разъяснения представителям других стран положения данного закона.