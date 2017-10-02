Луценко о взрывах в Калиновке: Нельзя обезглавить армию без доказательств

Представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко призвала народных депутатов не обвинять никого во взрывах на военных складах в Калиновке до завершения расследования, пишет Укринформ.
"Нельзя обезглавить армию, когда страна находится в войне, без доказательств", - заявила Луценко на заседании Согласительного совета.
Вместе с тем было отмечено, что основная версия, которую рассматривает военная прокуратура, это диверсия.
"Мы настаиваем на том, что только после детального расследования должны быть сделаны выводы, определены виновные и определены наказания", - отметила Луценко.
По ее словам, на складах удалось сохранить больше половины запаса боеприпасов.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что следствие рассматривает несколько версий взрывов на военных складах в Калиновке Винницкой области.