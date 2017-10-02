Луценко о взрывах в Калиновке: Нельзя обезглавить армию без доказательств

MIGnews.com.ua

Представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко призвала народных депутатов не обвинять никого во взрывах на военных складах в Калиновке до завершения расследования, пишет Укринформ .

"Нельзя обезглавить армию, когда страна находится в войне, без доказательств", - заявила Луценко на заседании Согласительного совета.

Вместе с тем было отмечено, что основная версия, которую рассматривает военная прокуратура, это диверсия.

"Мы настаиваем на том, что только после детального расследования должны быть сделаны выводы, определены виновные и определены наказания", - отметила Луценко.

По ее словам, на складах удалось сохранить больше половины запаса боеприпасов.