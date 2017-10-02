Зубко рассказал, когда начнется отопительный сезон

MIGnews.com.ua

Отопительный сезон в Украине может стартовать 15 октября. Такое заявление сделал вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, пишет Укринформ .

"Хочу обратиться к городским головам, чтобы следили за температурой воздуха на улице. По прогнозу мы видим, что среднесуточная температура будет ниже 8 градусов примерно с 15 октября. Однако хотел бы отметить, что социальные объекты при уровне менее 16 градусов внутри помещения должны быть включены по заявке", - заявил Зубко

При этом он подчеркнул, что в настоящее время бюджетная сфера к отопительному сезону готова на 99,9%, а жилой сектор - на 99,4%. Напомним, в прошлом году отопительный сезон начался 5 октября.