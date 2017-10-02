Референдум в Каталонии: 90% жителей проголосовали "за" выход из состава Испании

MIGnews.com.ua

В понедельник, 2 октября, в Каталонии стали известны результаты голосования на референдуме за независимость, сообщает Newsone .

По данным источника, 90% жителей Каталонии (около 2,26 миллионов человек) проголосовали "за" выход региона из состава Испании. "Против" проголосовали 6,8% респондентов, еще 2,2% бланков оказались незаполненными или поврежденными.

Заместитель председателя Правительства Каталонии Ориол Жункерас заявил, что каталонский парламент будет в одностороннем порядке принимать решения о независимости.

"Да, такое решение действительно будет принимать парламент", - сказал Жункерас.

Кроме этого, глава МИД Каталонии отметил, что отсутствие реакции Евросоюза на "насилие" со стороны полиции Испании "подрывает доверие" к объединению и его институтам.

Напомним, во время проведения референдума происходили многочисленные столкновения каталонцев с гражданской гвардией и полицией Испании, что привело к более чем 840 пострадавшим.