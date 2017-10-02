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Референдум в Каталонии: 90% жителей проголосовали "за" выход из состава Испании
02.10.2017 08:54

Референдум в Каталонии: 90% жителей проголосовали "за" выход из состава Испании

В понедельник, 2 октября, в Каталонии стали известны результаты голосования на референдуме за независимость, сообщает Newsone.

По данным источника, 90% жителей Каталонии (около 2,26 миллионов человек) проголосовали "за" выход региона из состава Испании. "Против" проголосовали 6,8% респондентов, еще 2,2% бланков оказались незаполненными или поврежденными.

Заместитель председателя Правительства Каталонии Ориол Жункерас заявил, что каталонский парламент будет в одностороннем порядке принимать решения о независимости.

"Да, такое решение действительно будет принимать парламент", - сказал Жункерас.

Кроме этого, глава МИД Каталонии отметил, что отсутствие реакции Евросоюза на "насилие" со стороны полиции Испании "подрывает доверие" к объединению и его институтам.

Напомним, во время проведения референдума происходили многочисленные столкновения каталонцев с гражданской гвардией и полицией Испании, что привело к более чем 840 пострадавшим.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, правительство Каталонии обратилось в Европейский союз с требованием официально осудить Испанию за нарушение основных прав и свобод жителей автономии во время референдума за независимость.

Теги материала: Каталония, референдум, независимость, выход, результаты голосования
Новости СМИ2
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