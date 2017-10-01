Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Политика
Эрдоган: Турции больше не нужен Евросоюз
01.10.2017 21:53

Эрдоган: Турции больше не нужен Евросоюз

Турция больше не нуждается в членстве в Европейском союзе, но Анкара не собирается в одностороннем порядке выходить из соответствующих переговоров. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает DW.

"Мы не будем той стороной, которая сдается. По правде говоря, мы более не нуждаемся в членстве в Евросоюзе", - сказал он.

Президент Турции добавил, что Европейский союз "не оправдал надежд" Анкары в вопросе борьбы с терроризмом. Он уверен, что Евросоюзу до сих пор необходима Турция.

"Если Евросоюз собирается двигаться вперед, есть только один путь для этого. А именно, дать Турции членство и начать действия, способствующие культурному и экономическому росту", - подчеркнул Эрдоган.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Турция не станет членом Европейского союза в ближайшее время.

Теги материала: Турция, Европейский союз, Реджеп Тайип Эрдоган, терроризм
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [40] всего оценили 4
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Каталония потребовала от ЕС осудить вмешательство Испании в референдум
Важное
Каталония потребовала от ЕС осудить вмешательство Испании в референдум
Основатель Wikileaks настаивает на исключении Испании из ЕС
Важное
Основатель Wikileaks настаивает на исключении Испании из ЕС
Судан хочет создать Соединенные Штаты Африки
Важное
Судан хочет создать Соединенные Штаты Африки
Турция уничтожила оружейные склады курдов в Ираке
Важное
Турция уничтожила оружейные склады курдов в Ираке
Порошенко: Украина рассчитывает на более действенную поддержку ЕС в вопросе политзаключенных
Важное
Порошенко: Украина рассчитывает на более действенную поддержку ЕС в вопросе политзаключенных
Генсек ООН заявил о необходимости изменения формата антитеррористического партнерства
Важное
Генсек ООН заявил о необходимости изменения формата антитеррористического партнерства

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Журналист: Многие сторонники референдума в Каталонии против отделения от Испании
Эксклюзив  Журналист: Многие сторонники референдума в Каталонии против отделения от Испании
01.10.2017
Саакашвили рассказал, кто стоит за уничтожением дома Руссова
Эксклюзив  Саакашвили рассказал, кто стоит за уничтожением дома Руссова
30.09.2017
Политолог: После взрыва в Калиновке коррупционеры могут списать любое количество оружия
Эксклюзив  Политолог: После взрыва в Калиновке коррупционеры могут списать любое количество оружия
30.09.2017
Саакашвили рассказал о своих планах по отношению к правительству Украины
Эксклюзив  Саакашвили рассказал о своих планах по отношению к правительству Украины
29.09.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика