Эрдоган: Турции больше не нужен Евросоюз

MIGnews.com.ua

Турция больше не нуждается в членстве в Европейском союзе, но Анкара не собирается в одностороннем порядке выходить из соответствующих переговоров. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает DW .

"Мы не будем той стороной, которая сдается. По правде говоря, мы более не нуждаемся в членстве в Евросоюзе", - сказал он.

Президент Турции добавил, что Европейский союз "не оправдал надежд" Анкары в вопросе борьбы с терроризмом. Он уверен, что Евросоюзу до сих пор необходима Турция.

"Если Евросоюз собирается двигаться вперед, есть только один путь для этого. А именно, дать Турции членство и начать действия, способствующие культурному и экономическому росту", - подчеркнул Эрдоган.