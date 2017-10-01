Эрдоган: Турции больше не нужен Евросоюз

Турция больше не нуждается в членстве в Европейском союзе, но Анкара не собирается в одностороннем порядке выходить из соответствующих переговоров. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает DW.
"Мы не будем той стороной, которая сдается. По правде говоря, мы более не нуждаемся в членстве в Евросоюзе", - сказал он.
Президент Турции добавил, что Европейский союз "не оправдал надежд" Анкары в вопросе борьбы с терроризмом. Он уверен, что Евросоюзу до сих пор необходима Турция.
"Если Евросоюз собирается двигаться вперед, есть только один путь для этого. А именно, дать Турции членство и начать действия, способствующие культурному и экономическому росту", - подчеркнул Эрдоган.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Турция не станет членом Европейского союза в ближайшее время.