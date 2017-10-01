Каталония потребовала от ЕС осудить вмешательство Испании в референдум

MIGnews.com.ua

Правительство Каталонии обратилось в Европейский союз с требованием официально осудить Испанию за нарушение основных прав и свобод жителей автономии во время референдума за независимость.

Об этом заявил глава департамента по иностранным делам правительства Каталонии Рауль Ромева в ходе пресс-конференции в Барселоне, передает ТАСС.

"Нас уже ввели в контакт с ними (институтами власти Евросоюза - ред.), мы уже попросили их выступить с реакцией", - сказал он.

Ромева уточнил, что каталонские власти считают, что Испания нарушила статью 7 договора Европейского союза, в которой говорится о неприкосновенности демократических прав и свобод в странах союза.