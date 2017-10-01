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Каталония потребовала от ЕС осудить вмешательство Испании в референдум
01.10.2017 20:44

Каталония потребовала от ЕС осудить вмешательство Испании в референдум

Правительство Каталонии обратилось в Европейский союз с требованием официально осудить Испанию за нарушение основных прав и свобод жителей автономии во время референдума за независимость.

Об этом заявил глава департамента по иностранным делам правительства Каталонии Рауль Ромева в ходе пресс-конференции в Барселоне, передает ТАСС.

"Нас уже ввели в контакт с ними (институтами власти Евросоюза - ред.), мы уже попросили их выступить с реакцией", - сказал он.

Ромева уточнил, что каталонские власти считают, что Испания нарушила статью 7 договора Европейского союза, в которой говорится о неприкосновенности демократических прав и свобод в странах союза.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, основатель Wikileaks Джулиан Ассанж призвал главу Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера исключить Испанию из состава Европейского союза.

Теги материала: Каталония, Испания, референдум, независимость, Европейский союз
Новости СМИ2
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