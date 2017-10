Основатель Wikileaks настаивает на исключении Испании из ЕС

Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж призвал главу Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера исключить Испанию из состава Европейского союза. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

Ассанж уверен, что такой шаг необходим в связи с тем, что испанское правительство нарушает статью 2 Лиссабонского договора.

"Дорогой Жан-Клод Юнкер. Разве это "уважение человеческого достоинства, свободы и демократии"? Приведите в действие Статью 7 и отстраните Испанию от членства в Европейском союзе за явное нарушение Статьи 2", - говорится в сообщении.

Dear @JunckerEU. Is this "respect for human dignity, freedom and democracy"? Activate article 7 and suspend Spain from the European Union for its clear violation of Article 2.



Art 7: https://t.co/1Dr7yCRHOH



Art 2: https://t.co/flpyclfchz pic.twitter.com/n0Ka72a2Am