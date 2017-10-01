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Основатель Wikileaks настаивает на исключении Испании из ЕС
01.10.2017 20:26

Основатель Wikileaks настаивает на исключении Испании из ЕС

Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж призвал главу Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера исключить Испанию из состава Европейского союза. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

Ассанж уверен, что такой шаг необходим в связи с тем, что испанское правительство нарушает статью 2 Лиссабонского договора.

"Дорогой Жан-Клод Юнкер. Разве это "уважение человеческого достоинства, свободы и демократии"? Приведите в действие Статью 7 и отстраните Испанию от членства в Европейском союзе за явное нарушение Статьи 2", - говорится в сообщении.

Известно, что в статье 2 указано, что Европейский союз основан на уважении человеческого достоинства, свободы, демократии, равенства, правового государства и соблюдения прав человека, в том числе права лиц, принадлежащих к меньшинствам.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, число пострадавших в результате столкновений с сотрудниками полиции в день проведения референдума о независимости Каталонии увеличилось до 460 человек.

Теги материала: Испания, Каталония, референдум, Европейский союз, Ассанж, WikiLeaks
Новости СМИ2
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