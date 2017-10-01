Трамп назвал переговоры с КНДР пустой тратой времени

Дипломаты Соединенных Штатов Америки не должны попусту тратить время на переговоры с лидером Корейской народно-дипломатической республики Ким Чен Ыном. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter.
"Я сказал Рексу Тиллерсону, нашему замечательному государственному секретарю, что он впустую тратит свое время на переговоры с маленьким человеком-ракетой. Береги свои силы, Рекс, мы сделаем то, что нужно сделать", - говорится в сообщении.
Известно, что "человеком-ракетой" президент США называет Ким Чен Ына.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в воскресенье, 1 октября, представитель комитета Северной Кореи за мир в Азиатско-Тихоокеанском регионе заявил, что Северная Корея призвала США прекратить враждебную политику в отношении КНДР и напомнила американскому президенту, что его действия могут привести "к концу мира".