Трамп назвал переговоры с КНДР пустой тратой времени

MIGnews.com.ua

Дипломаты Соединенных Штатов Америки не должны попусту тратить время на переговоры с лидером Корейской народно-дипломатической республики Ким Чен Ыном. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

"Я сказал Рексу Тиллерсону, нашему замечательному государственному секретарю, что он впустую тратит свое время на переговоры с маленьким человеком-ракетой. Береги свои силы, Рекс, мы сделаем то, что нужно сделать", - говорится в сообщении.

Известно, что "человеком-ракетой" президент США называет Ким Чен Ына.