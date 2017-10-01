Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Политика
Суд открыл дело против полиции Каталонии за бездействие во время референдума
01.10.2017 18:33

Суд открыл дело против полиции Каталонии за бездействие во время референдума

Суд города Льейда в Испании возбудил уголовное дело против каталонской полиции, обвинив ее в бездействии во время проведения референдума о независимости автономного региона. Об этом сообщает El Periodico.

"В связи с возможным совершением преступления, которое заключается в неповиновении судебному решению, было открыто предварительное производство для определения обстоятельств и характера событий, а также лиц, которые к этому причастны", - заявили в суде.

Также профсоюз испанских полицейских обвинил полицию Каталонии в чрезмерной пассивности.

В то же время Mossos d'Esquadra сообщает, что выполняет решение суда и действует в соответствии с ситуацией.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, сотрудники полиции Каталонии закрыли 183 избирательных участка для голосования на референдуме о независимости.

Теги материала: Каталония, Испания, полиция, суд, бездействие, референдум, независимость
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [92] всего оценили 11
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Полиция закрыла 183 избирательных участка для голосования на референдуме в Каталонии
Важное
Полиция закрыла 183 избирательных участка для голосования на референдуме в Каталонии
В Европарламенте отреагировали на референдум в Каталонии
Важное
В Европарламенте отреагировали на референдум в Каталонии
Правительство Испании заблокировало сайт регистрации участников референдума в Каталонии
Важное
Правительство Испании заблокировало сайт регистрации участников референдума в Каталонии
Лидер Каталонии раскритиковал использование полицейскими резиновых пуль в Барселоне
Важное
Лидер Каталонии раскритиковал использование полицейскими резиновых пуль в Барселоне
Порошенко подали список кандидатов в Верховный суд Украины
Важное
Порошенко подали список кандидатов в Верховный суд Украины
В Минсоцполитики прошли обыски: подробности
Важное
В Минсоцполитики прошли обыски: подробности

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Журналист: Многие сторонники референдума в Каталонии против отделения от Испании
Эксклюзив  Журналист: Многие сторонники референдума в Каталонии против отделения от Испании
01.10.2017
Саакашвили рассказал, кто стоит за уничтожением дома Руссова
Эксклюзив  Саакашвили рассказал, кто стоит за уничтожением дома Руссова
30.09.2017
Политолог: После взрыва в Калиновке коррупционеры могут списать любое количество оружия
Эксклюзив  Политолог: После взрыва в Калиновке коррупционеры могут списать любое количество оружия
30.09.2017
Саакашвили рассказал о своих планах по отношению к правительству Украины
Эксклюзив  Саакашвили рассказал о своих планах по отношению к правительству Украины
29.09.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика