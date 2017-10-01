Суд открыл дело против полиции Каталонии за бездействие во время референдума

Суд города Льейда в Испании возбудил уголовное дело против каталонской полиции, обвинив ее в бездействии во время проведения референдума о независимости автономного региона. Об этом сообщает El Periodico.
"В связи с возможным совершением преступления, которое заключается в неповиновении судебному решению, было открыто предварительное производство для определения обстоятельств и характера событий, а также лиц, которые к этому причастны", - заявили в суде.
Также профсоюз испанских полицейских обвинил полицию Каталонии в чрезмерной пассивности.
В то же время Mossos d'Esquadra сообщает, что выполняет решение суда и действует в соответствии с ситуацией.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, сотрудники полиции Каталонии закрыли 183 избирательных участка для голосования на референдуме о независимости.