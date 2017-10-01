Суд открыл дело против полиции Каталонии за бездействие во время референдума

MIGnews.com.ua

Суд города Льейда в Испании возбудил уголовное дело против каталонской полиции, обвинив ее в бездействии во время проведения референдума о независимости автономного региона. Об этом сообщает El Periodico .

"В связи с возможным совершением преступления, которое заключается в неповиновении судебному решению, было открыто предварительное производство для определения обстоятельств и характера событий, а также лиц, которые к этому причастны", - заявили в суде.

Также профсоюз испанских полицейских обвинил полицию Каталонии в чрезмерной пассивности.

В то же время Mossos d'Esquadra сообщает, что выполняет решение суда и действует в соответствии с ситуацией.