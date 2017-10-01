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Полиция закрыла 183 избирательных участка для голосования на референдуме в Каталонии
01.10.2017 17:41

Полиция закрыла 183 избирательных участка для голосования на референдуме в Каталонии

Сотрудники полиции Каталонии закрыли 183 избирательных участка для голосования на референдуме о независимости. Об этом сообщает El Pais.

Правоохранители заявили, что такое решение было принято на основании приказа суда. Также полицейские объяснили свои действия соображениями безопасности.

Официальный представитель правительства Каталонии Жорди Турулл сообщил, что на участках, "где нет насилия со стороны полиции", уровень голосования является высоким и составляет более 50%.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, глава "Зеленых" Австрии, вице-президент Европейского парламента Ульрике Луначек заявила, что референдум о независимости Каталонии от Испании является законным.

Известно, что количество пострадавших в результате столкновений между сотрудниками правоохранительных органов и избирателями в день референдума о независимости Каталонии от Испании увеличилось до 337 человек.

Теги материала: Испания, Каталония, референдум, независимость, избирательные участки, полиция
Новости СМИ2
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