Полиция закрыла 183 избирательных участка для голосования на референдуме в Каталонии

MIGnews.com.ua

Сотрудники полиции Каталонии закрыли 183 избирательных участка для голосования на референдуме о независимости. Об этом сообщает El Pais .

Правоохранители заявили, что такое решение было принято на основании приказа суда. Также полицейские объяснили свои действия соображениями безопасности.

Официальный представитель правительства Каталонии Жорди Турулл сообщил, что на участках, "где нет насилия со стороны полиции", уровень голосования является высоким и составляет более 50%.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, глава "Зеленых" Австрии, вице-президент Европейского парламента Ульрике Луначек заявила, что референдум о независимости Каталонии от Испании является законным .