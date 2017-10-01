В Европарламенте отреагировали на референдум в Каталонии

MIGnews.com.ua

Глава "Зеленых" Австрии, вице-президент Европейского парламента Ульрике Луначек заявила, что референдум о независимости Каталонии от Испании является законным. Об этом сообщает РИА Новости .

Однако она уверена, что подобные мероприятия следует проводить, согласовав с центральным правительством.

"Принципиально референдум является законным, но, как показал пример Шотландии, должен осуществляться по согласованию с Мадридом. В то же время центральное правительство должно, наконец, положить конец блокаде диалога", - сказала она.

Луначек отметила, что ее глубоко потрясло обострение обстановки в Каталонии.

"Я решительно осуждаю использование резиновых пуль и дубинок испанскими силовиками и призываю к деэскалации. В то же время, вместе с "зеленой группой" в Европейском парламенте я вновь призываю Комиссию ЕС немедля стать посредником между испанским центральным правительством и региональным правительством Каталонии", - подчеркнула она.

Вице-президент Европейского парламента указала, что "недопустимо, чтобы в Европейском союзе XXI века референдум о независимости превратился в обстоятельства, характерные для гражданской войны".