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В Европарламенте отреагировали на референдум в Каталонии
01.10.2017 17:22

В Европарламенте отреагировали на референдум в Каталонии

Глава "Зеленых" Австрии, вице-президент Европейского парламента Ульрике Луначек заявила, что референдум о независимости Каталонии от Испании является законным. Об этом сообщает РИА Новости.

Однако она уверена, что подобные мероприятия следует проводить, согласовав с центральным правительством.

"Принципиально референдум является законным, но, как показал пример Шотландии, должен осуществляться по согласованию с Мадридом. В то же время центральное правительство должно, наконец, положить конец блокаде диалога", - сказала она.

Луначек отметила, что ее глубоко потрясло обострение обстановки в Каталонии.

"Я решительно осуждаю использование резиновых пуль и дубинок испанскими силовиками и призываю к деэскалации. В то же время, вместе с "зеленой группой" в Европейском парламенте я вновь призываю Комиссию ЕС немедля стать посредником между испанским центральным правительством и региональным правительством Каталонии", - подчеркнула она.

Вице-президент Европейского парламента указала, что "недопустимо, чтобы в Европейском союзе XXI века референдум о независимости превратился в обстоятельства, характерные для гражданской войны".

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, правительство Испании заблокировало систему, куда вносится информация о тех, кто уже проголосовал на референдуме о независимости Каталонии.

Теги материала: Каталония, Испания, референдум, независимость, Европарламент
Новости СМИ2
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