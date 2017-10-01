В Европарламенте отреагировали на референдум в Каталонии

Глава "Зеленых" Австрии, вице-президент Европейского парламента Ульрике Луначек заявила, что референдум о независимости Каталонии от Испании является законным. Об этом сообщает РИА Новости.
Однако она уверена, что подобные мероприятия следует проводить, согласовав с центральным правительством.
"Принципиально референдум является законным, но, как показал пример Шотландии, должен осуществляться по согласованию с Мадридом. В то же время центральное правительство должно, наконец, положить конец блокаде диалога", - сказала она.
Луначек отметила, что ее глубоко потрясло обострение обстановки в Каталонии.
"Я решительно осуждаю использование резиновых пуль и дубинок испанскими силовиками и призываю к деэскалации. В то же время, вместе с "зеленой группой" в Европейском парламенте я вновь призываю Комиссию ЕС немедля стать посредником между испанским центральным правительством и региональным правительством Каталонии", - подчеркнула она.
Вице-президент Европейского парламента указала, что "недопустимо, чтобы в Европейском союзе XXI века референдум о независимости превратился в обстоятельства, характерные для гражданской войны".
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, правительство Испании заблокировало систему, куда вносится информация о тех, кто уже проголосовал на референдуме о независимости Каталонии.