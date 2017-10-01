Правительство Испании заблокировало сайт регистрации участников референдума в Каталонии

MIGnews.com.ua

Правительство Испании заблокировало систему, куда вносится информация о тех, кто уже проголосовал на референдуме о независимости Каталонии. Об этом сообщает Громадське .

В связи с такими действиями властей процесс голосования проходит очень медленно. Рядом с участками образовались большие очереди, в которых стоят по несколько сотен человек.

Также на двух участках предупредили о возможном прибытии спецназа. Такое сообщение было распространено из-за того, что в соседних школах разгоняли людей.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, множество участников референдума не поддерживают отделение Каталонии от Испании .