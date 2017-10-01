Правительство Испании заблокировало сайт регистрации участников референдума в Каталонии

Правительство Испании заблокировало систему, куда вносится информация о тех, кто уже проголосовал на референдуме о независимости Каталонии. Об этом сообщает Громадське.
В связи с такими действиями властей процесс голосования проходит очень медленно. Рядом с участками образовались большие очереди, в которых стоят по несколько сотен человек.
Также на двух участках предупредили о возможном прибытии спецназа. Такое сообщение было распространено из-за того, что в соседних школах разгоняли людей.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, множество участников референдума не поддерживают отделение Каталонии от Испании.
Напомним, что президент правительства Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что использование испанской полицией резиновых пуль и дубинок против каталонских жителей, пришедших проголосовать за независимость региона от Испании, является несоразмерным насилием.