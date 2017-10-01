Лидер Каталонии раскритиковал использование полицейскими резиновых пуль в Барселоне

MIGnews.com.ua

Президент правительства Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что использование испанской полицией резиновых пуль и дубинок против каталонских жителей, пришедших проголосовать за независимость региона от Испании, является несоразмерным насилием. Об этом сообщает Reuters .

"Неоправданное, несоразмерное и безответственное насилие испанского государства сегодня не повлияло на желание каталонцев проголосовать", - сказал он.

Также Пучдемон указал, что действия Мадрида выставляют Испанию "в ужасном свете".

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, сотрудники правоохранительных органов были ранены в результате столкновений , произошедших в день референдума о независимости Каталонии от Испании.