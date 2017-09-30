Саакашвили рассказал, кто стоит за уничтожением дома Руссова

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В субботу, 30 сентября, бывший глава ОДА и третий президент Грузии Михаил Саакашвили рассказал, что дом Руссова хотят уничтожить власти Одессы во главе с мэром города Геннадием Трухановым, передает NewsOne .

"Власть уничтожает старый город, власть убивает город. Помимо того, что детей убили в лагере из-за коррупции, убивают историческое наследие Украины", - заявил Саакашвили.

Также он подчеркнул, что архитектурную памятку специально довели до такого состояния, к чему причастен непосредственно мэр города Геннадий Труханов.

"Они взяли этот дом и специально его довели до такого состояния, что бы его нельзя было восстановить. Они бы давно его уничтожили, если бы не две бабушки и общественность, которая там дежурила, чтобы помешать его разрушить. Но они его поджигают…Они – это бандиты, которые убивают город Одесса, убивают культурное наследие", - резюмировал Саакашвили.