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Муженко: Украина ожидает решение о поставках летального оружия из США
30.09.2017 14:39

Муженко: Украина ожидает решение о поставках летального оружия из США

Украина ожидает решение Соединенных Штатов Америки касательно предоставления летального оружия. Об этом заявил глава Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко, сообщает Reuters.

"Мы ожидаем соответствующее решение, потому что все переговоры завершены, и соответствующие вопросы согласованы - по списку и типам оружия - и мы ожидаем только политическое решение наших стран-партнеров", - сказал он.

Кроме того, Муженко указал, что Украине необходима воздушная разведка и противоракетная система.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, руководитель Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявил, что вопрос о поставках оружия из Канады в Украину висит в воздухе. Он подчеркнул, что накануне встречался с начальником Штаба обороны Канады Джонатаном Вэнсом и обсудил с ним предоставление Украине помощи, в частности психологической реабилитации украинских военных.

Теги материала: Украина, США, Виктор Муженко, летальное оружие
Новости СМИ2
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