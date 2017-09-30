Муженко: Украина ожидает решение о поставках летального оружия из США

MIGnews.com.ua

Украина ожидает решение Соединенных Штатов Америки касательно предоставления летального оружия. Об этом заявил глава Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко, сообщает Reuters .

"Мы ожидаем соответствующее решение, потому что все переговоры завершены, и соответствующие вопросы согласованы - по списку и типам оружия - и мы ожидаем только политическое решение наших стран-партнеров", - сказал он.

Кроме того, Муженко указал, что Украине необходима воздушная разведка и противоракетная система.