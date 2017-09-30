Политолог: После взрыва в Калиновке коррупционеры могут списать любое количество оружия

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Взрыв на военном складе около Калиновки Винницкой области не являлся спланированной операцией, целью которой было заметание следов коррупционных схем. Такое мнение выразил политолог Валентин Гладких в эксклюзивном комментарии для NewsOne.

"Я не думаю, что в условиях вооруженного конфликта есть резон проводить подобного рода операции, дабы, каким-то образом, скрыть "исчезновение" части боеприпасов. Есть более дешевые и безопасные способы спрятать концы в воду. Поэтому я не склонен думать, что данную операцию кто-то провел, потому что это большое разглашение. Получается так, что акция прикрытия оказалось дороже, нежели то, что мы прикрываем", - сказал он.

Гладких считает, что после взрыва коррупционеры способны списать любое количество оружия, после чего отправить его в нужную им страну.

"После этого пожара они теперь могут списывать неограниченное количество боеприпасов и продавать его и вооружать не только Южный Судан. Можем сказать, что сгорело там 200 тонн боеприпасов. Мало? - 400", - подчеркнул политолог.