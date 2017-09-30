Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Политика
Политолог: После взрыва в Калиновке коррупционеры могут списать любое количество оружия
30.09.2017 14:23

Эксклюзив  Политолог: После взрыва в Калиновке коррупционеры могут списать любое количество оружия

Взрыв на военном складе около Калиновки Винницкой области не являлся спланированной операцией, целью которой было заметание следов коррупционных схем. Такое мнение выразил политолог Валентин Гладких в эксклюзивном комментарии для NewsOne.

"Я не думаю, что в условиях вооруженного конфликта есть резон проводить подобного рода операции, дабы, каким-то образом, скрыть "исчезновение" части боеприпасов. Есть более дешевые и безопасные способы спрятать концы в воду. Поэтому я не склонен думать, что данную операцию кто-то провел, потому что это большое разглашение. Получается так, что акция прикрытия оказалось дороже, нежели то, что мы прикрываем", - сказал он.

Гладких считает, что после взрыва коррупционеры способны списать любое количество оружия, после чего отправить его в нужную им страну.

"После этого пожара они теперь могут списывать неограниченное количество боеприпасов и продавать его и вооружать не только Южный Судан. Можем сказать, что сгорело там 200 тонн боеприпасов. Мало? - 400", - подчеркнул политолог.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, возникновения очагов пожаров и неконтролируемые взрывы не наблюдаются на территории военного склада возле Калиновки Винницкой области.

Теги материала: взрыв, склад, боеприпасы, коррупция
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] всего оценили 2
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Гройсман рассказал, сколько нужно времени для разминирования Калиновки
Важное
Гройсман рассказал, сколько нужно времени для разминирования Калиновки
Минобороны: Большую часть боеприпасов на складах в Калиновке удалось сохранить
Важное
Минобороны: Большую часть боеприпасов на складах в Калиновке удалось сохранить
Матиос озвучил основные версии взрывов в Калиновке
Важное
Матиос озвучил основные версии взрывов в Калиновке
Дейдей о взрывах в Калиновке: Это не случайность
Важное
Эксклюзив  Дейдей о взрывах в Калиновке: Это не случайность
Шкиряк о взрывах на военных складах: Диверсия могла быть осуществлена изнутри
Важное
Эксклюзив  Шкиряк о взрывах на военных складах: Диверсия могла быть осуществлена изнутри
Турчинов рассказал, кто несет ответственность за взрывы в Калиновке
Важное
Турчинов рассказал, кто несет ответственность за взрывы в Калиновке

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Саакашвили рассказал, кто стоит за уничтожением дома Руссова
Эксклюзив  Саакашвили рассказал, кто стоит за уничтожением дома Руссова
30.09.2017
Политолог: После взрыва в Калиновке коррупционеры могут списать любое количество оружия
Эксклюзив  Политолог: После взрыва в Калиновке коррупционеры могут списать любое количество оружия
30.09.2017
Саакашвили рассказал о своих планах по отношению к правительству Украины
Эксклюзив  Саакашвили рассказал о своих планах по отношению к правительству Украины
29.09.2017
Тимошенко выиграла у банкира две бутылки вина, пробежав 12 километров
Эксклюзив  Тимошенко выиграла у банкира две бутылки вина, пробежав 12 километров  Видеорепортаж
29.09.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика