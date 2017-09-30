Германия призвала освободить незаконно арестованных Умерова и Семену

MIGnews.com.ua

Власти Германии осудили незаконные приговоры Российской Федерации на территории оккупированного Крыма. Об этом заявила заместитель спикера правительства страны Ульрике Деммер, сообщает пресс-служба Бундестага.

Она уверена, что незаконные приговоры только подтверждают критический доклад Организации Объединенных Наций о ситуации с правами человека на полуострове. Также тюремное заключение заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова - еще одно доказательство преследования со стороны Российской Федерации.

Кроме того, Деммер указала, что приговор Умерову и журналисту Николаю Семене вынесли неавторизованные российские инстанции в незаконно оккупированном Крыму.

Федеральное правительство Германии призвало освободить политзаключенных.