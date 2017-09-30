Судан хочет создать Соединенные Штаты Африки

Судан заявил о необходимости создания Соединенных Штатов Африки с точки зрения единства континента.
С таким заявлением выступил помощник президента страны Хасбу Мухаммед Абдуррахман на 14 конференции Комиссии по безопасности и разведке Африканского союза в Хартуме, передает Anadolu.
Он уверен, что настоящей проблемой века стал терроризм, не имеющий религиозной и географической принадлежности.
Помощник президента указал, что для борьбы с терроризмом, контрабандой оружия, наркотиков и торговлей людьми, которые связаны с ним, следует объединить усилия.
Абдуррахман добавил, что Судан уже ощутил на себе последствия терроризма, политической нестабильности и гражданской войны, поэтому считает, что создание Соединенных Штатов Африки необходимо.
Также руководитель Службы безопасности и разведки Судана Мухаммед Ата эль-Мевла подчеркнул, что члены комиссии по разведке едины во мнении о необходимости достижения политической стабильности и борьбы с терроризмом.
Как сообщал MIGnews.com.ua, в воскресенье, 4 июня, президент США Дональд Трамп на фоне кровавого теракта в Лондоне вновь обратился с призывом к судам восстановить его запрет на въезд в США из шести стран с преимущественно мусульманским населением.