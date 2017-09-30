Судан хочет создать Соединенные Штаты Африки

MIGnews.com.ua

Судан заявил о необходимости создания Соединенных Штатов Африки с точки зрения единства континента.

С таким заявлением выступил помощник президента страны Хасбу Мухаммед Абдуррахман на 14 конференции Комиссии по безопасности и разведке Африканского союза в Хартуме, передает Anadolu .

Он уверен, что настоящей проблемой века стал терроризм, не имеющий религиозной и географической принадлежности.

Помощник президента указал, что для борьбы с терроризмом, контрабандой оружия, наркотиков и торговлей людьми, которые связаны с ним, следует объединить усилия.

Абдуррахман добавил, что Судан уже ощутил на себе последствия терроризма, политической нестабильности и гражданской войны, поэтому считает, что создание Соединенных Штатов Африки необходимо.

Также руководитель Службы безопасности и разведки Судана Мухаммед Ата эль-Мевла подчеркнул, что члены комиссии по разведке едины во мнении о необходимости достижения политической стабильности и борьбы с терроризмом.