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Судан хочет создать Соединенные Штаты Африки
30.09.2017 13:11

Судан хочет создать Соединенные Штаты Африки

Судан заявил о необходимости создания Соединенных Штатов Африки с точки зрения единства континента.

С таким заявлением выступил помощник президента страны Хасбу Мухаммед Абдуррахман на 14 конференции Комиссии по безопасности и разведке Африканского союза в Хартуме, передает Anadolu.

Он уверен, что настоящей проблемой века стал терроризм, не имеющий религиозной и географической принадлежности.

Помощник президента указал, что для борьбы с терроризмом, контрабандой оружия, наркотиков и торговлей людьми, которые связаны с ним, следует объединить усилия.

Абдуррахман добавил, что Судан уже ощутил на себе последствия терроризма, политической нестабильности и гражданской войны, поэтому считает, что создание Соединенных Штатов Африки необходимо.

Также руководитель Службы безопасности и разведки Судана Мухаммед Ата эль-Мевла подчеркнул, что члены комиссии по разведке едины во мнении о необходимости достижения политической стабильности и борьбы с терроризмом.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в воскресенье, 4 июня, президент США Дональд Трамп на фоне кровавого теракта в Лондоне вновь обратился с призывом к судам восстановить его запрет на въезд в США из шести стран с преимущественно мусульманским населением.

Теги материала: Судан, терроризм, борьба, Африка
Новости СМИ2
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