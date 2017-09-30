В челябинском СИЗО сообщили, этапировали ли туда Сенцова

Представители следственного изолятора №3 Челябинска заявили, что украинский политзаключенный Олег Сенцов, которого приговорили к 20 годам колонии за "терроризм" в Российской Федерации, не поступал туда. Об этом сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на правозащитника Татьяну Щур.
Она считает, что местонахождение режиссера скрывают для того, чтобы до него "не добрались правозащитники".
До этого сообщалось, что Сенцов был этапирован в Челябинск, после чего его увезли в неизвестном направлении.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, украинский политзаключенный Олег Сенцов, которого в Российской Федерации приговорили к 20 годам колонии за "терроризм", был этапирован из следственного изолятора в Иркутске.
Напомним, что Министерство иностранных дел Украины проверяет информацию о возможном переводе украинского режиссера, который был осужден в Российской Федерации, Олега Сенцова в колонию в Иркутске.