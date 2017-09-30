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ООН начнет расследование военных преступлений в Йемене
30.09.2017 11:09

ООН начнет расследование военных преступлений в Йемене

Совет Организации Объединенных Наций по правам человека принял решение о создании группы экспертов, целью которой станет расследование военных преступлений в Йемене, где возглавляемая Саудовской Аравией коалиция борется с повстанцами-хуситами. Об этом сообщает DW.

Группа займется проведением комплексной экспертизы нарушений прав человека и определением ответственных лиц.

"Страны-члены ООН дали понять возглавляемой Саудовской Аравией коалиции, силам Салеха и хуситов, а также другим воюющим сторонам, что мир больше не будет молчать, когда бомбят дома йеменских граждан, их близких похищают, а детей убивают и калечат", - сказал глава женевского отделения американской правозащитной организации Human Rights Watch Джон Фишер.

Сообщается, что международное независимое расследование является альтернативой местному расследованию в Йемене, проведение которого поддерживает правительство Саудовской Аравии.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, представители Детского фонда Организации Объединенных Наций заявили, что как минимум 180 миллионов человек лишены доступа к чистой питьевой воде в Йемене в связи с войнами и вооруженными конфликтами.

Теги материала: ООН, Йемен, расследование, военные преступления
Новости СМИ2
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