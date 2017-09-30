США ужесточили санкции в отношении России

MIGnews.com.ua

Министерство финансов Соединенных Штатов Америки объявило об усилении санкций в отношении банков и энергетических компаний Российской Федерации в связи с конфликтом в Украине. Об этом сообщает France 24 .

Ведомство приняло решение о сокращении срока погашения их облигаций, которыми разрешено торговать американским лицам и учреждениям. Из-за этого российским банкам, нефтяным и газовым компаниям сложнее получить долгосрочное финансирование.

Отмечается, что срок погашения ценных бумаг для российских банков и финансовых компаний, которые были выпущены после 28 ноября, будет составлять 14 дней. В настоящее время он составляет 30 дней. Для энергетических компаний срок сократили с 90 до 60 дней. Кроме того, теперь запрещено продавать новые ценные бумаги, которые выпустили российские компании.

Указанные санкции влияют на ряд крупных банков Российской Федерации, включая "Сбербанк", "Внешэкономбанк", "Росэксимбанк" и "ВТБ Банк", и копании "Газпром", "Лукойл" и "Транснефть".