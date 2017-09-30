СМИ: Северная Корея может готовить новые провокации

MIGnews.com.ua

Ряд северокорейских ракет накануне был перевезен с ракетного комплекса в Пхеньяне, что может означать подготовку Корейской народно-демократической республики к новым провокациям. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на южнокорейское общественное телевидение.

Согласно информации неназванного источника, разведка Южной Кореи и Соединенных Штатов Америки выяснила, что ракеты перевозят с исследовательского ракетного комплекса в Санум-Доне, расположенного в северной части Пхеньяна. Данный комплекс был создан для производства межконтинентальных баллистических ракет.

Речь идет о ракетах среднего радиуса действия Hwasong-12 либо о межконтинентальных баллистических ракетах Hwasong-14, однако не уточняется, когда и куда их перевезли.

В то же время источник в Министерстве обороны Южной Кореи не подтвердил указанное сообщение или любые необычные действия в упомянутом районе. Чиновник выразил обеспокоенность тем, что Корейская народно-демократическая республика может совершить провокации к годовщине основания своей коммунистической партии 10 октября либо в день съезда коммунистической партии в Китае - 18 октября.