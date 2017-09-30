Климкин: Закон об образовании не ограничивает права нацменьшинств

MIGnews.com.ua

Закон "Об образовании", который накануне вступил в силу в Украине, дает дополнительные возможности национальным меньшинствам, в не ограничивает их права. Такое заявление сделал глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин во время "Рижской конференции-2017", передает Европейская правда .

"Образовательная реформа полностью соответствует нашим обязательствам. Приведу простой пример текущей ситуации. Год назад я посещал консульство в Закарпатье, я здоровался с людьми и некоторые люди не могли ответить мне по-украински", - сказал он.

Министр иностранных дел Украины отметил, что суть позиции Украины не в том, чтобы ограничить обучение на языках национальных меньшинств, а в том, чтобы определенное количество предметов должно преподаваться на украинском языке.

"Иначе граждане Украины, где говорят в основном на венгерском или румынском, не смогут поступить в университет, не смогут служить в армии или занять государственную должность. И это также вопрос национальной безопасности. Идея этого закона - не ограничить кого-то, а расширить возможности для всех, привлечь всех к общественной жизни", - подчеркнул Климкин.

В свою очередь, вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис указал, что в сложившейся ситуации необходимо обсудить данный вопрос.

"Конечно, в данной ситуации необходим диалог между Украиной и ЕС, когда одна из стран-членов выражает обеспокоенность, чтобы прояснить спорный вопрос", - уточнил он.