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Тиллерсон будет курировать санкции против России
30.09.2017 08:41

Тиллерсон будет курировать санкции против России

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подписал документ, которым распределяет полномочия по введению санкций против Северной Кореи, Ирана и Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов США.

Также государственному секретарю Рексу Тиллерсону было поручено курировать ряд антироссийских санкций. Он будет законодательно закреплять санкции, который ввел 44 президент США Барак Обама против Российской Федерации в связи с конфликтом в Украине.

Тиллерсон будет курировать ряд статей закона о санкциях, введенных против Москвы из-за кибернетических атак на политические организации Соединенных Штатов Америки. Ему поручено принимать решения об отказе в выдаче виз для тех, кто "наносят ущерб кибербезопасности любых лиц, демократических институтов или правительств, действуя от имени властей России".

Остальные статьи закона о санкциях будет курировать глава Министерства финансов США Стивен Мнучин и директор национальной разведки США Дэн Коутс.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, введенные в отношении Российской федерации ограничительные меры имели эффект.

Теги материала: США, Рекс Тиллерсон, Дональд Трамп, санкции, Иран, КНДР, Россия
Новости СМИ2
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