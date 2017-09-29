Посол ЕС рассказал о внезапном вопросе Путина в лифте

MIGnews.com.ua

Посол Евросоюза в России Вигаудас Ушацкас рассказал о поездке с президентом РФ Владимиром Путиным в лифте, во время которой они обсудили российско-литовские отношения, передает Дождь.

"Мы в лифте ехали после переговоров. В лифте - только президент Еврокомиссии (Жозе Мануэль) Баррозу, президент Путин, я и пара охранников. Мне казалось, что лифт ехал не 40 секунд, а 40 минут. Потому что эти переговоры велись очень жестко и сложно. Не было никакой взаимной симпатии. и вдруг президент Путин поворачивается ко мне и говорит: "Чего она на меня все время гонит?", - рассказал Ушацкас.

Также посол Евросоюза уточнил, о ком идет речь. Путин пояснил, что имеет в виду президента Литвы Далю Грибаускайте.

"Я ему говорю, ну как вас не гнать, если вы здесь угрожаете Украине, угрожаете Литве, ввели уже санкции в отношении литовского экспорта, сельскохозяйственной продукции. Мы должны на это ответить, что нам еще делать?" - рассказал посол.

В итоге, они с президентом РФ продолжали разговор до начала пресс-конференции.