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Саакашвили рассказал о своих планах по отношению к правительству Украины
29.09.2017 20:38

Эксклюзив  Саакашвили рассказал о своих планах по отношению к правительству Украины

В пятницу, 29 сентября, бывший глава Одесской областной государственной администрации, третий президент Грузии Михаил Саакашвили рассказал о своих будущих планах в Киеве в программе "Большое интервью" на телеканале NewsOne.

"17 октября мы собираемся в Киеве, мы присоединились к требованию гражданских организаций по созданию антикоррупционных судов, то есть разблокировать дела, которые НАБУ возбудило в отношении к окружению президента и высшим должностным лицам. Второе - это создать механизм импичмента президента и отменить иммунитет депутатов: поставить власть на место. Третье - ввести закон, который запретит депутатам покупать выборы через мажоритарные округа", - заявил Саакашвили.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Михаил Саакашвили снимает квартиру в центре Киева около Майдана Независимости.

Теги материала: Михаил Саакашвили, план, Украина
Новости СМИ2
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