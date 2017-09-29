Саакашвили рассказал о своих планах по отношению к правительству Украины

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В пятницу, 29 сентября, бывший глава Одесской областной государственной администрации, третий президент Грузии Михаил Саакашвили рассказал о своих будущих планах в Киеве в программе "Большое интервью" на телеканале NewsOne .

"17 октября мы собираемся в Киеве, мы присоединились к требованию гражданских организаций по созданию антикоррупционных судов, то есть разблокировать дела, которые НАБУ возбудило в отношении к окружению президента и высшим должностным лицам. Второе - это создать механизм импичмента президента и отменить иммунитет депутатов: поставить власть на место. Третье - ввести закон, который запретит депутатам покупать выборы через мажоритарные округа", - заявил Саакашвили.