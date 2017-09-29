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НАБУ: Новые факты по делу "черной бухгалтерии" Партии регионов указывают на Охендовского
29.09.2017 18:32

НАБУ: Новые факты по делу "черной бухгалтерии" Партии регионов указывают на Охендовского

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины обнаружили новые факты, которые указывают на причастность председателя Центральной избирательной комиссии Михаила Охендовского к "черной бухгалтерии" Партии регионов. Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

По полученным данным, по этому делу статус подозреваемых получили еще два человека - бывший депутат от Партии регионов и помощник другого народного избранника от этой политсилы. Стоит отметить, что их подозревают в даче взятки Охендовскому.

"Национальное бюро убеждено, что указанное процессуальное решение является важным как для расследования фактов узурпации власти Виктором Януковичем и его окружением, так и для расследования по факту предполагаемого получения неправомерной выгоды чиновниками, в частности, председателем Центральной избирательной комиссии, поскольку в очередной раз подтверждает достаточность и законность доказательств, которые собрали детективы НАБУ", - говорится в сообщении.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, директор НАБУ Артем Сытник заявил, что в деле в отношении Центральной избирательной комиссии и Михаила Охендовского есть достаточно доказательств для передачи его в суд для рассмотрения его по существу.

Теги материала: НАБУ, Партия регионов, Охендовский, дело
Новости СМИ2
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