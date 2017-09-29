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Стало известно, кто заменит Гонтареву на посту главы НБУ
29.09.2017 17:44

Стало известно, кто заменит Гонтареву на посту главы НБУ

Первый заместитель председателя Национального банка Украины Яков Смолий будет назначен главой НБУ, сообщают Українські новини со ссылкой на источники.

По полученным данным, назначение проведут в течение месяца. Также отмечается, что кандидатура Смолия была согласована, как минимум, месяц назад.

"Второй кандидат, который был даже фаворитом в некоторых кругах - председатель правления Райффайзен Банк Аваль Владимир Лавренчук, не набирает голосов в парламенте, а Смолий - проходной кандидат", - рассказал один из собеседников.

Кроме того было отмечено, что вопрос с увольнением Гонтаревой затягивали из-за ее нежелания выступать перед депутатами с докладом о результатах проделанной за три года работы. Однако в НБУ утверждают, что Гонтарева готова выйти к депутатам.

Стоит отметить, что замглавы фракции БПП Игорь Кононенко сообщил - решение об отставке главы регулятора Гонтаревой и назначение ее преемника может произойти в парламенте уже через три недели.

"Возможно, через пленарную неделю в повестке дня будет так называемый кадровый день. И это поддерживает спикер парламента. В рамках компромисса между политическими партиями и депутатскими группами может состояться голосование в течение одного дня всего кадрового пакета", - рассказал политик в интервью Интерфакс-Украина.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, следствие против бывшей главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой будет возобновлено Генеральной прокуратурой Украины.

Теги материала: НБУ, назначение, Валерия Гонтарева, отставка
Новости СМИ2
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