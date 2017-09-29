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Россия значительно увеличила финансирование оккупированного Крыма
29.09.2017 16:20

Россия значительно увеличила финансирование оккупированного Крыма

Российское правительство приняло решение увеличить на миллиард долларов финансирование оккупированного Крыма. Об этом сообщил заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров, пишут РИА Новости.

По словам российского чиновника, финансирование федеральной целевой программы развития Крыма до 2020 года было увеличено на 59 миллиардов рублей..

"Программа в новой редакции подписана, она увеличена на 59 миллиардов (рублей, - ред.)", - заявил Назаров.

При этом он подчеркнул, что это еще не окончательное дополнительное финансирование программы.

"Мы дополнительно сделаем еще одну корректировку, в проекте бюджета предусмотрены дополнительные деньги на увеличение программы. Суммарно программы будет увеличена на 72 миллиарда (рублей, - ред.)", - рассказал Назаров.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в России пограничники объявили конкурс на поставку и монтаж заграждения протяженностью 49,5 км в Крыму.

Теги материала: Россия, Крым, финансирование, развитие
Новости СМИ2
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