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Порошенко о российской агрессии: Мы смогли выжить
29.09.2017 15:57

Порошенко о российской агрессии: Мы смогли выжить

Украина смогла выжить и адаптироваться, несмотря на российскую агрессию. Такое заявление сделал президент Петр Порошенко во время рабочей поездки в Ивано-Франковскую область.

"Почему с такой уверенностью действуют инвесторы? Почему украинское правительство, власть и я, как президент, утверждаем, что худшее уже позади? Украина имеет шесть кварталов подряд прочного экономического роста. Уверены в том, что те потери, которые нанесла война и экономическая агрессия со стороны России, уже не остановят Украину. Мы выжили, адаптировались, нашли новые рынки сбыта и обеспечиваем экономический рост", - цитирует президента его пресс-служба.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, президент Украины Петр Порошенко выразил благодарность правительству Канады и премьер-министру Джастину Трюдо за непреклонную позицию в поддержке суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины в условиях непрекращающейся агрессии Российской Федерации.

Теги материала: Петр Порошенко, Украина, российская агрессия
Новости СМИ2
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