Порошенко о российской агрессии: Мы смогли выжить

MIGnews.com.ua

Украина смогла выжить и адаптироваться, несмотря на российскую агрессию. Такое заявление сделал президент Петр Порошенко во время рабочей поездки в Ивано-Франковскую область.

"Почему с такой уверенностью действуют инвесторы? Почему украинское правительство, власть и я, как президент, утверждаем, что худшее уже позади? Украина имеет шесть кварталов подряд прочного экономического роста. Уверены в том, что те потери, которые нанесла война и экономическая агрессия со стороны России, уже не остановят Украину. Мы выжили, адаптировались, нашли новые рынки сбыта и обеспечиваем экономический рост", - цитирует президента его пресс-служба.