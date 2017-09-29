Посол Венгрии: Украина должна изменить закон об образовани

MIGnews.com.ua

Украина должна изменить языковую статью закона об образовании. Такое заявление сделал посол Венгрии в Украине Эрно Кешкень, пишет УНИАН .

По словам дипломата, нынешнюю редакцию статьи никто ни с кем не согласовывал.

"Мы говорили в течение года, что нельзя так принимать, и они всегда говорили, успокаивая нас - все будет в порядке, все будет хорошо. Нет, это не хорошо, что они приняли. В чем проблема - в том, что за час до голосования взяли вот такой вариант, и этот вариант седьмой статьи ни с кем не был согласован", - заявил Кешкень.

При этом он подчеркнул, что Венгрия настаивает на необходимости изменения статьи.