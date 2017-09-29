Порошенко подали список кандидатов в Верховный суд Украины

MIGnews.com.ua

Высший совет правосудия одобрил список судей, которые войдут в состав нового Верховного суда Украины. Данный документ направили на рассмотрение президента Украины Петра Порошенко.

По данным пресс-службы главы украинского государства, президенту на утверждение передали 111 кандидатов из 120 необходимых.

Стоит отметить, что двои непопавшим в список судьям, а именно Владимиру Матюхину и Татьяне Франтовской, просто отказали. А по Александре Яновской, Валентине Симоненко, Ольге Ступак, Сергее Погребном, Вадиме Коротуне, Виктории Мацедонской и Татьяне Стрелец решения пока отложили.

При этом среди кандидатов, которые подаются на утверждение, журналисты нашли довольно интересные фамилии. В частности, Вячеслав Наставный и Сергей Линько. Именно они в 2013 году приняли решение посадить в тюрьму нынешнего генерального прокурора Юрия Луценко.