Гройсман рассказал, сколько нужно времени для разминирования Калиновки

MIGnews.com.ua

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что разминирование территорий возле военных складов в Калиновке Винницкой области может продлиться до конца ноября, пишет РБК-Украина .

"Работы начаты и будут продолжаться до максимального восстановления. Для того, чтобы 10 тысяч га сегодня обследовать, нам потребуется около 2 месяцев. Ближайшие территории уже обследованы и разминированными. Работа будет продолжаться до конца ноября, мы будем работать. Возможно, раньше, и все 10 тысяч га, обойдем каждый сантиметр, чтобы никакой угрозы не оставить для граждан", - отметил Гройсман во время пресс-конференции.

При этом он подчеркнул, что заниматься финансовыми вопросами будет Винницкая областная государственная администрация.

"Сегодня до конца дня деньги будут на счету, никаких там задержек не будет. Что касается материальной поддержки и помощи, есть порядок, который предусмотрен и это будет выполнять ОГА. Если нужно будет 100 миллионов - будет 100 миллионов, если нужно будет 200 миллионов - значит будет 200", - подчеркнул глава Кабинета министров.

При этом он подчеркнул, что в настоящее время главной задачей является восстановление всех помещений, школ и инфраструктурных объектов.