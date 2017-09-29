Минобороны: Большую часть боеприпасов на складах в Калиновке удалось сохранить

MIGnews.com.ua

Большинство боеприпасов на военных складах возле Калиновки Винницкой области остались невредимыми после взрывов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

"Военные саперы проводят обследование и расчистку центральной дороги, а также северной и южной частей технической территории военной части. Группы ликвидации последствий работают и на инженерных машинах разграждения и на пожарных танках. По информации Управления по связям с общественностью Вооруженных сил Украины, по предварительным оценкам, большинство боеприпасов, которые хранились на арсенале, остались невредимыми", - сообщили в министерстве.