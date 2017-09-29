Селезнев: Задержанный в Крыму военный ранее служил в ВСУ

MIGnews.com.ua

Задержанный в оккупированном Крыму военнослужащий ранее служил в Вооруженных силах Украины. Такое заявление сделал пресс-секретарь Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев.

"Еще один пример печальных перспектив предателей Украины. Дима Долгополов. Служил в рядах ВС Украины (майор, заместитель по работе с личным составом в артиллерийском дивизионе 406 обаг в Симферополе), в 2014-м изменил присяге и перешел на службу к оккупантам, потому что там больше денег платили. Сейчас задержан ФСБ", - написал Селезнев на своей странице в Facebook.

Стоит отметить, что задержанному грозит до 20 лет тюрьмы.

"Я сомневаюсь, что Дима действовал в Крыму под глубоким прикрытием, потому что является специалистом по "погружению" в других сферах. Санкция статьи 275 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет. Выводы делает сами. Бог, он такой, все видит", - отметил спикер Генштаба.