Теффт: Россия заплатила серьезную цену за действия в Украине

Введенные в отношении Российской федерации ограничительные меры имели эффект. Такое мнение выразил посол Соединенных Штатов Америки в России Джон Теффт в интервью изданию "Коммерсант".
"Считаю, что Россия заплатила серьезную цену за свои силовые действия в отношении Украины. Прежде всего, это сказалось на ее доступе к финансовым рынкам", - отметил дипломат.
Однако он подчеркнул, что санкции не повлияли кардинально на ситуации в Украине.
Вместе с тем Теффт не смог ответить на вопрос, будет ли Дональд Трамп ужесточать антироссийские санкции.
"Это будет решаться в Вашингтоне. И я не знаю, в какой стадии на данный момент находится обсуждение этого вопроса", - заявил посол.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Сенат Соединенных Штатов Америки определился с кандидатурой на должность посла в Российской Федерации - им станет будет Джон Хантсман.