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Теффт: Россия заплатила серьезную цену за действия в Украине
29.09.2017 12:11

Теффт: Россия заплатила серьезную цену за действия в Украине

Введенные в отношении Российской федерации ограничительные меры имели эффект. Такое мнение выразил посол Соединенных Штатов Америки в России Джон Теффт в интервью изданию "Коммерсант".

"Считаю, что Россия заплатила серьезную цену за свои силовые действия в отношении Украины. Прежде всего, это сказалось на ее доступе к финансовым рынкам", - отметил дипломат.

Однако он подчеркнул, что санкции не повлияли кардинально на ситуации в Украине.

Вместе с тем Теффт не смог ответить на вопрос, будет ли Дональд Трамп ужесточать антироссийские санкции.

"Это будет решаться в Вашингтоне. И я не знаю, в какой стадии на данный момент находится обсуждение этого вопроса",  - заявил посол.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Сенат Соединенных Штатов Америки определился с кандидатурой на должность посла в Российской Федерации - им станет будет Джон Хантсман.

Теги материала: США, Джон Теффт, санкции, Россия, Украина
Новости СМИ2
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