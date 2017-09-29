Теффт: Россия заплатила серьезную цену за действия в Украине

MIGnews.com.ua

Введенные в отношении Российской федерации ограничительные меры имели эффект. Такое мнение выразил посол Соединенных Штатов Америки в России Джон Теффт в интервью изданию "Коммерсант" .

"Считаю, что Россия заплатила серьезную цену за свои силовые действия в отношении Украины. Прежде всего, это сказалось на ее доступе к финансовым рынкам", - отметил дипломат.

Однако он подчеркнул, что санкции не повлияли кардинально на ситуации в Украине.

Вместе с тем Теффт не смог ответить на вопрос, будет ли Дональд Трамп ужесточать антироссийские санкции.

"Это будет решаться в Вашингтоне. И я не знаю, в какой стадии на данный момент находится обсуждение этого вопроса", - заявил посол.