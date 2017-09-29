Тимошенко выиграла у банкира две бутылки вина, пробежав 12 километров

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Лидер всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлия Тимошенко в пятницу, 29 сентября, пробежала 12 километров за 1 час 20 минут совместно с экс-банкиром, вице-президентом Федерации триатлона Украины Андреем Онистратом, благодаря чему выиграла спор, сообщает NewsOne .

Так, после утреннего забега Онистрат подчеркнул, что Юлия Владимировна пребывает в отличной физической форме. По его мнению, если через день нужно будет бежать марафон, дистанция которого достигает 42 километров 200 метров, то политик смогла бы справиться за 4 часа и 30 минут.

"Пробежала бы за 4 часа и 30 минут. Это не быстро, но точно пробежала бы. Потому что то, что я увидел - пульс ниже 150 - свидетельствует о том, что человек каждый день находится в тренинге. Это значит, что сердце у нее большое, тренированное. Это очень круто, я не знаю ни одного такого политика, который мог бы пробежать марафон", - сказал бывший банкир.

Позже он пообещал подготовить лидера "Батькивщины" к марафону.

"Я ее подготовлю, она пробежит марафон и потом станет президентом", - высказал свое мнение Онистрат.

В это же время Тимошенко потребовала у Онистрата две бутылки вина, так как она в итоге пробежала больше, чем изначально обозначалось в условиях пари, а также поблагодарила вице-президента Федерации триатлона за свое бодрое и спортивное утро.

"Я даю слово, что мы с вами пробежим полумарафон. Но я сразу хочу сказать, что никогда не бегала и не знаю, добегу ли я. Не судите строго", - пообещала депутат.

Онистрат принял такой вызов и намекнул, что через 10 дней состоится полумарафон в Мюнхене.

"За десять дней я подготовлю Юлию Владимировну. У нас будет семь тренировок, часов десять мы отбегаем, и 8 октября Юлия Владимировна преодолеет полумарафон", - подытожил Онистрат.