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Спецпред США рассказал, повлияет ли ситуация в Калиновке на решение по поставкам оружия
29.09.2017 08:46

Спецпред США рассказал, повлияет ли ситуация в Калиновке на решение по поставкам оружия

Взрывы, которые произошли на арсенале Вооруженных Сил Украины на территории Калиновки в Винницкой области, никаким образом не повлияют на  решение Соединенных Штатов Америки по предоставлению летального вооружения Украине. О соответствующем факте заявил специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер, передает Голос Америки.

По словам Волкера, решение относительно предоставления оружия будет приниматься, в первую очередь, внимая на цели США в данном вопросе.

"Мы не знаем всех обстоятельств. Многие люди заинтересованы во взрывах, но также существует вероятность, что это был несчастный случай. Думаю, что решение США о предоставлении оружия будет приниматься, исходя из целей США в этом вопросе", - заявил спецпредставитель США по вопросам Украины.

Как сообщал MIGnews.com.ua, главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос во время брифинга озвучил основные версии причин взрывов на военных складах в Калиновке Винницкой области.  Согласно одной из версий в чрезвычайном происшествии виноват человек, который проник на склад боеприпасов и установил зарядное устройство.

Теги материала: вооружение, оружие, боевая техника, представитель
Новости СМИ2
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