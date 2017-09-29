Спецпред США рассказал, повлияет ли ситуация в Калиновке на решение по поставкам оружия

MIGnews.com.ua

Взрывы, которые произошли на арсенале Вооруженных Сил Украины на территории Калиновки в Винницкой области, никаким образом не повлияют на решение Соединенных Штатов Америки по предоставлению летального вооружения Украине. О соответствующем факте заявил специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер, передает Голос Америки .

По словам Волкера, решение относительно предоставления оружия будет приниматься, в первую очередь, внимая на цели США в данном вопросе.

"Мы не знаем всех обстоятельств. Многие люди заинтересованы во взрывах, но также существует вероятность, что это был несчастный случай. Думаю, что решение США о предоставлении оружия будет приниматься, исходя из целей США в этом вопросе", - заявил спецпредставитель США по вопросам Украины.