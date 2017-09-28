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Министр финансов назвал условие, при котором МВФ предоставит Украине транш
28.09.2017 21:39

Министр финансов назвал условие, при котором МВФ предоставит Украине транш

Принятие пенсионной реформы - это главное условие для получения Украиной очередного транша от Международного валютного фонда. О соответствующем факте заявил Министр финансов Украины Александр Данилюк в эфире одного из украинских телеканалов, передает УНН.

"Ключевое условие для получения следующего транша (от МВФ - ред.) - это пенсионная реформа. Как вы знаете, мы делаем пенсионную реформу не для МВФ, а для граждан, но это также и в условиях следующего транша ... Это нам поможет продвинуться также в сотрудничестве с МВФ", - сказал глава Министерства финансов.

Кроме того, Данилюк подчеркнул, что данный вопрос является чрезвычайно важным, так как на решение Украины относительно реформы смотрят как иностранные, так и внутренние инвесторы.

"Это подкрепляет нашу инвестиционную привлекательность, больше денег будет приходить в страну", - объяснил Александр Данилюк.

Как сообщал MIGnews.com.uа, результаты таких государственных реформ как земельная, исполнительной службы, а также реформы приватизации в Украине можно будет ощутить уже через год. Об этом заявил глава Министерства финансов Украины Александр Данилюк. Кроме того, Данилюк подчеркнул, что в ближайшие годы он предвидит потенциал для экономического роста в 6-7%.

Теги материала: Минфин, министр, Украина, транш, МВФ
Новости СМИ2
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