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В Минсоцполитики прошли обыски: подробности
28.09.2017 19:59

В Минсоцполитики прошли обыски: подробности

В четверг, 28 сентября, Генеральная прокуратура Украины при содействии Нацполиции Украины осуществила обыски в Министерстве социальной политики Украины в рамках расследования дела о содействии сотрудниками ведомства незаконному импорту товаров на территорию страны, не оплачивая налоги в бюджет Украины и хищения государственных денег. Об этом рассказала пресс-секретарь Генпрокурора страны Лариса Сарган, написав на своей странице в микроблоге Twitter, передает Интерфакс-Украина.

"Генпрокуратурой совместно с Нацполицией проведены обыски в Министерстве соцполитики Украины", - говорится в сообщении пресс-секретаря Генерального прокурора.

В это же время пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины сообщила о том, что расследование ведет управление Генпрокуратуры Украины по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями. Отмечается, что также в четверг были обысканы заместитель министра социальной политики и другие чиновники министерства.

"В настоящее время досудебное расследование продолжается, с целью полного и всестороннего исследования обстоятельств совершенных правонарушений проводятся необходимые следственные действия", - подчеркнули в пресс-службе Генпрокуратуры.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, сотрудники Службы безопасности Украины пришли с обысками на госпредприятие "Николаевоблавтодор". Следственные действия проводят в рамках уголовного производства, открытого по ч. 4 ст. 191 УК Украины.  

Теги материала: обыск, Генеральная прокуратура, Национальная полиция, Минсоцполитики
Новости СМИ2
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