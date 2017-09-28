В Минсоцполитики прошли обыски: подробности

MIGnews.com.ua

В четверг, 28 сентября, Генеральная прокуратура Украины при содействии Нацполиции Украины осуществила обыски в Министерстве социальной политики Украины в рамках расследования дела о содействии сотрудниками ведомства незаконному импорту товаров на территорию страны, не оплачивая налоги в бюджет Украины и хищения государственных денег. Об этом рассказала пресс-секретарь Генпрокурора страны Лариса Сарган, написав на своей странице в микроблоге Twitter, передает Интерфакс-Украина .

"Генпрокуратурой совместно с Нацполицией проведены обыски в Министерстве соцполитики Украины", - говорится в сообщении пресс-секретаря Генерального прокурора.

В это же время пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины сообщила о том, что расследование ведет управление Генпрокуратуры Украины по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями. Отмечается, что также в четверг были обысканы заместитель министра социальной политики и другие чиновники министерства.

"В настоящее время досудебное расследование продолжается, с целью полного и всестороннего исследования обстоятельств совершенных правонарушений проводятся необходимые следственные действия", - подчеркнули в пресс-службе Генпрокуратуры.