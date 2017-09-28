Матиос озвучил основные версии взрывов в Калиновке

MIGnews.com.ua

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос во время брифинга озвучил основные версии причин взрывов на военных складах в Калиновке Винницкой области, пишет LB.ua .

По словам прокурора, согласно одной из версий в чрезвычайном происшествии виноват человек, который проник на склад боеприпасов и установил зарядное устройство.

"Первая версия - проникновение лица на территорию воинской части и установление взрывного устройства. Вторая версия - взрывное устройство вмонтировали в боеприпасы, которые поступили в воинскую часть на хранение. Третья версия - уголовное правонарушение, совершенное работниками, которые устанавливали видеонаблюдение на территории части. И (четвертая версия, - ред.) - уголовное правонарушение, совершенное в связи с нарушением порядка хранения боеприпасов и их технического обслуживания", - заявил Матиос.