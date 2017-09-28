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Матиос озвучил основные версии взрывов в Калиновке
28.09.2017 18:21

Матиос озвучил основные версии взрывов в Калиновке

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос во время брифинга озвучил основные версии причин взрывов на военных складах в Калиновке Винницкой области, пишет LB.ua.

По словам прокурора, согласно одной из версий в чрезвычайном происшествии виноват человек, который проник на склад боеприпасов и установил зарядное устройство.

"Первая версия - проникновение лица на территорию воинской части и установление взрывного устройства. Вторая версия - взрывное устройство вмонтировали в боеприпасы, которые поступили в воинскую часть на хранение. Третья версия - уголовное правонарушение, совершенное работниками, которые устанавливали видеонаблюдение на территории части. И (четвертая версия, - ред.) - уголовное правонарушение, совершенное в связи с нарушением порядка хранения боеприпасов и их технического обслуживания", - заявил Матиос.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, народный депутат Украины Евгений Дейдей не считает, что взрывы на военных складах в Калиновке были диверсией. Также, по мнению парламентария, взрыв не был и случайностью.

Теги материала: Винница, взрывы, склад, боеприпасы, Матиос
Новости СМИ2
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