В Одессе суд отпустил на поруки воспитательницу детского лагеря "Виктория"

MIGnews.com.ua

Апелляционный суд Одесской области принял решение отдать на поруки народных депутатов воспитательницу детского лагеря "Виктория" Наталью Янчик, которую обвинили в трагедии. Об этом сообщил депутат от Блока Порошенко Мустафа Найем на своей странице в Facebook.

По словам парламентария, во время заседания суда стали известны довольны интересные факты о пожаре. В частности, выяснилось, что руководство лагеря без воли Натальи возложило на нее ответственность за пожарную безопасность в лагере. При этом девушке не обеспечили соответствующий инструктаж, поэтому она хотела уволиться.

Также Найем сообщил, что заместитель директора лагеря знала об увольнении Натальи, однако трудовую книжку ей обещали вернуть после свадьбы.

Кроме того стало известно, что в июне 2017 года и годом ранее - летом 2016 - в лагере были выявлены идентичные нарушения. Однако их так и не исправили.

По словам Найема, прокуроры даже не удосужились выяснить, что у Натальи нет возможности уехать из Украины - у нее нет заграничного паспорта;

"Степень ответственности Натальи установит суд. Но вместе с ней ответственность должны разделить должностные лица областной администрации, которые подписывали акты приема-сдачи работ, проверяли лагерь перед сдачей, а также представители пожарной службы, которые устанавливали систему оповещения", - написал народный избранник.

Напомним, 18 сентября воспитательницу детского лагеря "Виктория" Наталью Янчик арестовали на два месяца без права залога.