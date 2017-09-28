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Геращенко: Государственный язык все должны знать с детства
28.09.2017 17:42

Геращенко: Государственный язык все должны знать с детства

Украина имеет полное право защищать и развивать собственный язык. Такое заявление сделала первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко.

По словам политика, Россия не может критиковать украинский закон об образовании, поскольку на территории этой страны "нет ни одного украинского класса или школы, ни ТВ-канала или радио, ни одной украинской газеты, с украинского языка откровенно издеваются на федеральных каналах". При этом Геращенко подчеркнула, что в РФ проживает около 10 миллионов украинской диаспоры.

"Не Госдуме РФ устраивать шаманские танцы по поводу нашего закона "Об образовании", - отметила Геращенко на своей странице в Facebook..

И добавила: "Относительно языка, то это не просто право, а обязанность государства защищать и развивать государственный украинский язык. Ни в одной другой стране мира, кроме Украины, украинский не является государственным. Поэтому  мы должны сделать все, чтобы язык развивался, а не исчез, как об этом мечтает Мордор".

Также было отмечено, что украинские дипломаты должны решить языковую проблему с Румынией и Венгрией.

"Мы хотим увидеть воочию и посетить хотя бы одну украинскую школу или класс в соседних Венгрии и Румынии, где проживает большая украинская диаспора. Но там таких школ и садиков нет (для объективности - в Румынии есть 5 школ с украинскими классами и частичным изучением и один лицей на 200 учащихся, но ни одной  полноценной школы или сада. В РФ, в Венгрии - нет ни одного заведения, где бы украинская диаспора могла удовлетворить свое право на изучение и развитие украинского языка)", - подчеркнула Геращенко и назвала либеральным и прогрессивным украинский закон об образовании.

"Мы все правильно сделали - проголосовали, приняли и президент подписал. Государственный язык должны знать все с детства. Точка", - резюмировала вице-спикер.

Как сообщал MIGnews.com.ua, политолог Руслан Бортник заявил, что Венгрия не может заблокировать сближение Украины с Евросоюзом, поскольку она не является ведущей страной в Европе. Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что власти его страны будут блокировать и ветировать любой шаг, направленный на сближение Украины с Европейским союзом, из-за принятия украинским парламентом закона об образовании.

Теги материала: Ирина Геращенко, закон, образование
Новости СМИ2
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