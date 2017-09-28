Дейдей о взрывах в Калиновке: Это не случайность

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Народный депутат Украины Евгений Дейдей не считает, что взрывы на военных складах в Калиновке были диверсией. Об этом он заявил в эфире телеканала NewsOne .

По мнению парламентария, взрыв не был случайностью. Однако также Дейдей выразил мнение, что это не было диверсией, совершенной соседним государством.

"Мы везде уже видим след Кремля и это уже бред начинается. Честно, я видел все это со стороны и чтобы произошло такое - это надо было там шашлыки жарить, прямо на боеголовках. Я не знаю как это могло случайно произойти, но я не верю в диверсию. Это должны сказать эксперты, и должно показать следствие", - заявил нардеп.

При этом он отказался комментировать тот факт, что в Украине это уже четвертый подобный случай. По словам политика, если он выскажет свою мысль, то "в стране наступят перевыборы".