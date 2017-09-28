Дейдей о взрывах в Калиновке: Это не случайность

Народный депутат Украины Евгений Дейдей не считает, что взрывы на военных складах в Калиновке были диверсией. Об этом он заявил в эфире телеканала NewsOne.
По мнению парламентария, взрыв не был случайностью. Однако также Дейдей выразил мнение, что это не было диверсией, совершенной соседним государством.
"Мы везде уже видим след Кремля и это уже бред начинается. Честно, я видел все это со стороны и чтобы произошло такое - это надо было там шашлыки жарить, прямо на боеголовках. Я не знаю как это могло случайно произойти, но я не верю в диверсию. Это должны сказать эксперты, и должно показать следствие", - заявил нардеп.
При этом он отказался комментировать тот факт, что в Украине это уже четвертый подобный случай. По словам политика, если он выскажет свою мысль, то "в стране наступят перевыборы".
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк считает, что взрывы на военных складах в Калиновке Винницкой области могли быть вызваны группой диверсантов.