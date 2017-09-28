Приговор Умерову: Европа требует освободить замглаву Меджлиса

MIGnews.com.ua

Представительство Европейского союза в Украине потребовало от России отменить приговор заместителю председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерову и освободить его.

Согласно заявлению европейских дипломатов, данный приговор подтверждает ухудшение ситуации с соблюдением прав человека в оккупированном Крыму.

"ЕС не признает незаконную аннексию Крымского полуострова РФ, поэтому не признает этот суд и его приговор. Осуждение Умерова является серьезным нарушением его прав. Это еще один четкий пример преследования крымско-татарского народа. Это еще одна четкая иллюстрация серьезного ухудшения прав человека на Крымском полуострове", - отмечается в сообщении.

Такую же позицию заняли и в Парламентской ассамблее Совета Европы.

"Неприемлемо, что российские власти преследуют и задерживают граждан Украины за их противодействие незаконной аннексии Крыма. Я призываю немедленно и безоговорочно освободить господина Умерова российскими властями", - написал спецдокладчик мониторингового комитета ПАСЕ по вопросам Украине немецкий депутат Аксель Фишер на своей странице в Facebook.