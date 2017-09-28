Шкиряк о взрывах на военных складах: Диверсия могла быть осуществлена изнутри

Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк считает, что взрывы на военных складах в Калиновке Винницкой области могли быть вызваны группой диверсантов. Об этом он заявил в эфире телеканала NewsOne.
"Диверсия могла быть осуществлена изнутри, то есть теми, кто имел допуск на военный склад. Однако, когда мы говорим о том, что произошло в Калиновке нужно помнить, что окончательные выводы сделает государственная комиссия и следствие. Они должны установить, что стало источником взрывов. Это может быть как беспилотник так и небрежность и халатность, которые также здесь имели место", - заявил Шкиряк.
При этом он выразил мнение, что взрывы носил "технический характер" - то есть они не были случайностью.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил,что начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко несет ответственность за пожар на складе боеприпасов в Калиновке Винницкой области.