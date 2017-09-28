Шкиряк о взрывах на военных складах: Диверсия могла быть осуществлена изнутри

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Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк считает, что взрывы на военных складах в Калиновке Винницкой области могли быть вызваны группой диверсантов. Об этом он заявил в эфире телеканала NewsOne .

"Диверсия могла быть осуществлена изнутри, то есть теми, кто имел допуск на военный склад. Однако, когда мы говорим о том, что произошло в Калиновке нужно помнить, что окончательные выводы сделает государственная комиссия и следствие. Они должны установить, что стало источником взрывов. Это может быть как беспилотник так и небрежность и халатность, которые также здесь имели место", - заявил Шкиряк.

При этом он выразил мнение, что взрывы носил "технический характер" - то есть они не были случайностью.