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Шкиряк о взрывах на военных складах: Диверсия могла быть осуществлена изнутри
28.09.2017 15:24

Эксклюзив  Шкиряк о взрывах на военных складах: Диверсия могла быть осуществлена изнутри

Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк считает, что взрывы на военных складах в Калиновке Винницкой области могли быть вызваны группой диверсантов. Об этом он заявил в эфире телеканала NewsOne.

"Диверсия могла быть осуществлена изнутри, то есть теми, кто имел допуск на военный склад. Однако, когда мы говорим о том, что произошло в Калиновке нужно помнить, что окончательные выводы сделает государственная комиссия и следствие. Они должны установить, что стало источником взрывов. Это может быть как беспилотник так и небрежность и халатность, которые также здесь имели место", - заявил Шкиряк.

При этом он выразил мнение, что взрывы носил "технический характер" - то есть они не были случайностью.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил,что начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко несет ответственность за пожар на складе боеприпасов в Калиновке Винницкой области.

Теги материала: Зорян Шкиряк, Винница, взрывы, склад, боеприпасы, диверсанты
Новости СМИ2
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