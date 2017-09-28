Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Политика
Порошенко обсудил с Меркель вопрос введения миротворцев на Донбасс
28.09.2017 14:59

Порошенко обсудил с Меркель вопрос введения миротворцев на Донбасс

Президент Украины Петр Порошенко обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель введение на Донбасс миротворческого контингента ООН. Об этом сообщили в пресс-службе главы украинского государства.

"Собеседники обменялись мнениями по развитию ситуации на Донбассе и состояния имплементации минских договоренностей", - говорится в сообщении.

По полученным данным, политики скоординировали подходы к реализации инициативы по введению в зону конфликта на востоке Украины миротворцев. В часности, относительно размещения "голубых касок" не только на оккупированной части Донбасса, но и вблизи неконтролируемого участка российско-украинской границы.

Также Порошенко и Меркель говорили о приговоре Ильми Умерову, а именно обсудили немедленные шаги для недопущения его выполнения. Также поднималась тема об освобождения всех украинских заложников из русского плена.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, министр обороны Канады Харджит Саджан заявил, что власти его страны еще не приняли окончательного решения по введению в зону конфликта на востоке Украины миротворческого контингента ООН.

Теги материала: Петр Порошенко, Ангела Меркель, Донбасс, миротворцы
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [3] всего оценили 3
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Взрывы на складах в Калиновке: Порошенко созывает военный кабинет
Важное
Взрывы на складах в Калиновке: Порошенко созывает военный кабинет
Полторак обсудил с министром обороны Канады введение миротворцев на Донбасс
Важное
Полторак обсудил с министром обороны Канады введение миротворцев на Донбасс
Елисеев: Миротворческая миссия на Донбассе не противоречит поставкам оружия
Важное
Елисеев: Миротворческая миссия на Донбассе не противоречит поставкам оружия
Украина потребовала от РФ обеспечить безопасность наблюдателей ОБСЕ на Донбассе
Важное
Украина потребовала от РФ обеспечить безопасность наблюдателей ОБСЕ на Донбассе
Посол Швеции посетил зону АТО
Важное
Посол Швеции посетил зону АТО  Фоторепортаж
В Канаде хотят обсудить с Украиной вопрос введения на Донбасс миротворцев
Важное
В Канаде хотят обсудить с Украиной вопрос введения на Донбасс миротворцев

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Дейдей о взрывах в Калиновке: Это не случайность
Эксклюзив  Дейдей о взрывах в Калиновке: Это не случайность
28.09.2017
Шкиряк о взрывах на военных складах: Диверсия могла быть осуществлена изнутри
Эксклюзив  Шкиряк о взрывах на военных складах: Диверсия могла быть осуществлена изнутри
28.09.2017
Бортник считает искусственным конфликт вокруг реформы образования
Эксклюзив  Бортник считает искусственным конфликт вокруг реформы образования
28.09.2017
СБУ о взрывах в Калиновке: У нас есть четыре основные версии
Эксклюзив  СБУ о взрывах в Калиновке: У нас есть четыре основные версии
27.09.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика