Порошенко обсудил с Меркель вопрос введения миротворцев на Донбасс

MIGnews.com.ua

Президент Украины Петр Порошенко обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель введение на Донбасс миротворческого контингента ООН. Об этом сообщили в пресс-службе главы украинского государства.

"Собеседники обменялись мнениями по развитию ситуации на Донбассе и состояния имплементации минских договоренностей", - говорится в сообщении.

По полученным данным, политики скоординировали подходы к реализации инициативы по введению в зону конфликта на востоке Украины миротворцев. В часности, относительно размещения "голубых касок" не только на оккупированной части Донбасса, но и вблизи неконтролируемого участка российско-украинской границы.

Также Порошенко и Меркель говорили о приговоре Ильми Умерову, а именно обсудили немедленные шаги для недопущения его выполнения. Также поднималась тема об освобождения всех украинских заложников из русского плена.