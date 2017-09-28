Порошенко обсудил с Меркель вопрос введения миротворцев на Донбасс

Президент Украины Петр Порошенко обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель введение на Донбасс миротворческого контингента ООН. Об этом сообщили в пресс-службе главы украинского государства.
"Собеседники обменялись мнениями по развитию ситуации на Донбассе и состояния имплементации минских договоренностей", - говорится в сообщении.
По полученным данным, политики скоординировали подходы к реализации инициативы по введению в зону конфликта на востоке Украины миротворцев. В часности, относительно размещения "голубых касок" не только на оккупированной части Донбасса, но и вблизи неконтролируемого участка российско-украинской границы.
Также Порошенко и Меркель говорили о приговоре Ильми Умерову, а именно обсудили немедленные шаги для недопущения его выполнения. Также поднималась тема об освобождения всех украинских заложников из русского плена.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, министр обороны Канады Харджит Саджан заявил, что власти его страны еще не приняли окончательного решения по введению в зону конфликта на востоке Украины миротворческого контингента ООН.